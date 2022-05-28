اعرف 16 معلومة عن مشروع "السياحة الخضراء بمصر"

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم السبت مشروع " نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة"، بحضور أليساندرو فراكاسيتى الممثل الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر وعدد من ممثلى السفراء وأصحاب المصلحة فى صناعة السياحة ووسائل الإعلام الدولية.

خلال هذا التقرير سيتم رصد 16 معلومة عن المشروع:

1-يعد مشروع "التنمية الخضراء لقطاع السياحة"، هو المشروع الأول من نوعه فى مصر.

2- يهدف مشروع التنمية الخضراء لقطاع السياحة" إلى تحسين أداء واستدامة السياحة بما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030.

‏3- يعد مشروع 'التنمية الخضراء لقطاع السياحة" أيضاً ضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27، المزمع عقده نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

4- تم إعداد مشروع 'التنمية الخضراء لقطاع السياحة" من قبل مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة فى مصر التابع لوزارة البيئة.

‏5-مشروع 'التنمية الخضراء لقطاع السياحة" ينفذ من خلال جهاز شئون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) بتمويل من مرفق البيئة العالمية (GEF)،.

‏6- مشروع 'التنمية الخضراء لقطاع السياحة" ضمن مبادرة الرئاسية للوعى البيئى" اتحضر للأخضر" وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وعدد من الوزارات والمحافظات المعنية.

7-هناك خمس مخرجات رئيسية لمشروع 'التنمية الخضراء لقطاع السياحة" منها تحقيق التنمية الخضراء والصديقة للبيئة فى القطاع السياحي.

8-من ضمن مخرجات مشروع 'التنمية الخضراء لقطاع السياحة" إعداد الدليل الإرشادى لأفضل الممارسات الصديقة للبيئة بالقطاع الفندقي.

9- تضم مخرجات مشروع 'التنمية الخضراء لقطاع السياحة" المساعدة فى زيادة تطبيق تدابير بيئية يسهل تطبيقها وتضمن الوفر للقائمين على الإدارة.

‏‏10-خلال مشروع 'التنمية الخضراء لقطاع السياحة "تم لأول مرة تطوير البوابة المصرية للسياحة المستدامة، كأداة عبر الإنترنت مخصصة لمتخصصى الضيافة وخبراء السياحة والقطاع الخاص، كذلك اتحاد السياحة المصرى كشركاء رئيسين فى دمج حماية البيئة بالأنشطة السياحية.

11-مع إطلاق مشروع 'التنمية الخضراء لقطاع السياحة" تم إطلاق الدليل الإرشادى لأفضل الممارسات البيئية فى المطاعم السياحية لتكون أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة بالإضافة إلى الدليل الإرشادى للنزل البيئية.

‏12- ‏الدليل الاسترشاد لمشروع 'التنمية الخضراء لقطاع السياحة "يعد تمهيدا لإعداد آلية للترخيص من قبل وزارة السياحة والآثار.

‏ ‏13- يعد الدليل الاسترشاد بمشروع 'التنمية الخضراء لقطاع السياحة" الخطوة الاولى من نوعها لتنظيم سوق السياحة البيئية فى مصر. ‏

14-يعمل مشروع 'التنمية الخضراء لقطاع السياحة" على زيادة الاستثمارات بالمحميات الطبيعية وخارجها.

15- ‏تم على هامش مشروع 'التنمية الخضراء لقطاع السياحة" على إطلاق حملة القائمة الخضراء، والتى تهدف إلى زيادة وعى السائحين بالفنادق البيئية والمنشآت السياحية الحاملة للعلامات البيئية وكذلك المنتجات التى اعتمدت معايير بيئية واجتماعية سليمة والبديلة للمنتجات ذات التأثير السيء على البيئة.

‏‏16- يبرز مشروع 'التنمية الخضراء لقطاع السياحة" دور الحكومة المصرية فى دعم السياحة البيئية.