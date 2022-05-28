اشترى بطيخة وخد التانية هدية.. شوف أرخص سعر للبطيخ بقنا.. لايف وصور

قنا ـ صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثًا مباشرَا من مكان لبيع البطيخ داخل محافظة قنا، حيث تبدأ الأسعار من جنيه واحد للبطيخة حتى 10 جنيهات.

قال عاطف محمود، إن أسعار البطيخ تبدأ من جنيه واحد للطيخة وحتى 10 جنيهات، وهناك أسعار للبطيختين بـ5 جنيهات، مؤكدا أن جودة البطيخ واحدة والأسعار بحسب الحجم.

وأشار عاطف، إلى أنه يتواجد فى سوق السبت برفقة شقيقه من كل أسبوع ويقبل على شراء البطيخ عدد كبير من الزبائن منذ سنوات وذلك لعمله في المجال منذ 25 عاما، ويأتي البطيخ من محافظات أسوان والمنيا والإسكندرية.



شادر بطيخ بقنا (2)



شادر بطيخ بقنا (3)