إيلون ماسك يطلق سراح "عصفورة" تويتر.. كاريكاتير لأغنى رجل فى العالم

كتبت ريم عبد الحميد

نشر إيلون ماسك، رئيس شركتى تسلا للسيارات الكهربائية وسبايس أكس، رسم كاريكاتيرى على حسابه على تويتر، صور فيه نفسه وهو يفتح قفصا ليطلق سراح عصفور تويتر الشهير بلونه الأزرق.

وأثارت تغريدة ماسك تفاعلا واسعا بين متابعيه على تويتر، وتأتى فى الوقت الذى تواجه فيه صفقة شرائه لموقع التواصل الاجتماعى تويتر عثرات وعقبات.

وكان ماسك قد نشر على حسابه على تويتر استطلاعا، قبل أن يحذفه، يسأل فيه متابعيه البالغ عددهم أكثر من 95 مليونا، عن الفئة الأقل استحقاقا للثقة؛ السياسيين أو المليارديرات. وقال ماسك فى تغريدته "سؤال حقيقى: من الذى تثقون به أقل". وقدم خيارات ما بين السياسيين والمليارديرات. وفى غضون 24 ساعة، تجاوز عدد الأصوات عدة ملايين.واختار نحو 75.7% من مستخدمة تويتر "السياسيين" مقابل 24.3% اختاروا المليارديرات.

ويواجه Elon Musk دعوى قضائية أخرى بشأن الاستحواذ المخطط له على Twitter، وذكرت وكالة رويترز أن المستثمرين رفعوا دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي لشركة Tesla بتهمة التلاعب بأسعار الأسهم قبل عرضه للاستحواذ على 44 مليار دولار كما فى دعوى سابقة، ومن المفترض أن ماسك وفر 156 مليون دولار من خلال عدم الكشف عن أنه اشترى أكثر من 5% من أسهم تويتر بحلول 14 مارس، منتهكًا بذلك قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات، قال المستثمرون إن ماسك لم يكشف عن استثماراته إلا في أوائل أبريل، عندما كشف أنه يمتلك شريحة 9.2% من الشبكة الاجتماعية.