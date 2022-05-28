قال إيلون ماسك الملياردير الكندى ورجل الأعمال والرئيس التنفيذى لشركتى "تسلا" و"سبيس إكس"، إن دولتى نيجيريا وموزبيق وافقتا على إتاحة خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" الخاصة بشركة "سبيس إكس".
وأشار موقع "تيك كرانش" التقنى أن هذا الإعلان يأتي بعد عدة أيام من تغريدة لإيلون ماسك قال فيها إنه سيتم الإعلان قريبا عن أول الدول الإفريقية التي ستتيح خدمة الإنترنت الخاصة بشركته.
وذكر الموقع أن إطلاق الخدمة فى إفريقيا، خاصة فى نيجيريا، يجرى العمل عليه منذ مايو الماضى.
يذكرأن، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات فى مملكة البحرين أنها منحت شركة صواريخ الفضاء سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك رخصة لتقديم خدمات ستارلينك للأقمار الصناعية وخدمات الإنترنت فى المملكة، وأصبحت مملكة البحرين الأولى فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربى التى تمنح مثل هذه التراخيص لخدمة ستارلينك.
يشار إلى أن ستارلينك هى خدمة أقمار صناعية جديدة مبتكرة تستخدم شبكة من الأقمار الاصطناعية في مدار أرضي منخفض، ما يمكنها من توفير خدماتها في جميع أنحاء العالم للمستهلكين في المنازل والشركات، وكذلك فى السفن والطائرات، بسرعات توازى سرعات إنترنت الألياف الضوئية (الفايبر).
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