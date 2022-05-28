إيداع المتهم بالاعتداء على ابنته في الشرقية بمستشفى الأمراض العقلية.. فيديو

الشرقية فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية حسن عبد المجيد وأحمد نصر، إيداع نجار متهم بالاعتداء على نجلته الطفلة حتى حملت منه بمركز أبو حماد، وذلك بمستشفى الأمراض العقلية لمدة 45 يوما تحت الملاحظة، بناءً على طلب الدفاع، لبيان مدى سلامة قوى المتهم العقلية وقت ارتكاب جريمته.

تعود أحداث القضية رقم 5868 لسنة 2022 جنایات أبو حماد، المقيدة برقم 729 لسنة كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق في مركز شرطة أبو حماد إحالة المتهم سعد ع ال ال، 37 عامًا، نجار، مقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد، محبوسًا إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في غضون شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ومطلع العام الجاري، قد تعدى على نجلته الطفلة ، وذلك بغير رضاها، وعاود تكرار ذلك أكثر من مرة فحملت منه على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي وعلى النحو المبين في التحقيقات.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد عرض نجلته الطفلة سالفة الذكر للخطر منذ طفولتها، وذلك بأن تسبب في تعرض أخلاقها وصحتها للخطر مرتكبًا جريمته محل الاتهام السابق بما يُهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.