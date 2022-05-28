إقلاع أول رحلة تقل مشجعى الأهلى إلى المغرب لحضور نهائى دورى أبطال أفريقيا

كتب محمود عبد الغني

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، إقلاع أولي رحلات نقل مشجعي النادي الأهلي متوجهة إلي المغرب لمؤازرة الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام فريق الوداد المغربي، والمقررة لها يوم الاثنين.

وقررت شركة مصر للطيران تخفيض أسعار برامج سفر مشجعي النادي الأهلي بالمغرب بمعدل 3 آلاف جنيه لكل برنامج.

وقالت شركة مصر للطيران، إنه تم تخفيض سعر برنامج اليوم الواحد من 14 ألفا و950 جنيها، إلي 12 ألف جنيه، ويشمل تذاكر الطيران للذهاب والعودة، وتذاكر دخول المباراة والتأشيرة والانتقالات الداخلية.

كما طرحت الشركة برنامج آخر لحضور المباراة بسعر 18 ألف جنيه لمدة 4 أيام، ويشمل تذاكر الطيران على خطوط مصر للطيران المنتظمة، وتذكرة المباراة والتأشيرة والانتقالات الداخلية، وإقامة بفندق 4 نجوم، بالإضافة إلى رحلة سياحية.