إصابة 6 أشخاص بينهم 4 أطفال فى حادث تصادم بفوه كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 6 أشخاص من بينهم 4 أطفال بإصابات متفرقة في حادث تصادم مقطورة جرار زراعي بتوك توك بفوه، وجرى نقل المصابين مستشفى فوه للتأمين الصحي، لتلقي الاسعافات اللازمة.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، اخطاراً من مأمور مركز فوه، يفيد بإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مقطورة جرار زراعي انفلتت من الجرار واصطدمت بتوك توك بطريق أبو دراز بفوه، وجرى نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي.

وتبين إصابة كل من روفيده محمد العمروسي، 12 سنة ، بتجمع دموي أسفل الجفن وكسر بعظمة الجبهة اليمنى بالجملة وتم عمل اللازم وتحويلها إلى مستشفى الجامعة بالإسكندرية، وأحمد محمد العمروسي ، 3 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة ، خروج تحسن، وعمرو الشاطبي عبد الخالق، 12 سنة، بكدمات وأعراض ما بعد الارتجاج، وتم حجزه بالمستشفى، ومحمد محمود إبراهيم، 12 سنة ، بما بعد الارتجاج ، وتم حجزه بالمستشفى، وحميدة عبد الجواد العمروسي ، 37 سنة، بكدمة بالكتف الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم ، وخروج تحسن، و عادل رجب عبد العظيم، 35 سنة، بجرح سطحي أعلى الأنف وكدمات متفرقة بالجسم، وجاري استكمال الأشعات بالمستشفى.