إصابة طفل إثر حريق شقة سكنية فى منطقة الطالبية

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب طفل 8 سنوات بإختناق نتيجة لحريق نشب داخل شقة سكنية بشارع وائل بيومي من شارع العروبة بدائرة قسم شرطة الطالبية، ونقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع وائل بيومي من شارع العروبة بدائرة بدائرة القسم، وعلي الفور إنتقلت قَوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع إمتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق والذي نتج عنه إصابة طفل 8 سنوات جري نقل المصاب إلي مستشفي الهرم لتلقي العلاج اللازم.

وتم إتخاذ كافة اللإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.