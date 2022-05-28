إصابة ضابط وأميني شرطة فى اصطدام سيارة برصيف فى الشارع الجديد بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة بهتيم التابعة لدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إصابة ضابط شرطة واثنين من أمناء القوة المرافقة له، فى حادث اصطدام سيارة شرطة بأحد الأرصفة فى الشارع الجديد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول ضابط شرطة 34 سنة، وأمينى شرطة 50 سنة، و45 سنة، بقسم شرطة ثان شبرا الخيمة، مصابين فى حادث تصادم سيارة تابعة للشرطة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية وتبين اصطدام سيارة الشرطة برصيف طريق الشارع الجديد بمنطقة بهتيم بحى شرق شبرا الخيمة، ونتج عنه إصابة نقيب الشرطة واثنين من أمناء الشرطة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.