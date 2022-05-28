إصابة ربة منزل ونجليها بحالة تسمم في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيبت ربة منزل ونجلاها بحالة تسمم، بعد تناولهم لسان عصفور، وجرى نقل المصابين لمستشفى بيلا المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات الصحة، ومرفق الاسعاف، إشارة بإصابة 3 أشخاص بحالة تسمم، وجرى نقل المصابين لمستشفى بيلا، ومن خلال الفحص تبين إصابة كل من شيماء عطية الفقى، 27سنة، ونجليها يزن، 3 سنوات، وعدى مصطفى توفيق 5 سنوات، بقيء مستمر نتيجة تناول غذاء فاسد" لسان عصفور بايت"وجرى تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين الثلاثة وأخذ عينات منهم، وحالتهم العامة مستقرة.