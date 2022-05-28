إجراء 44 ألف تحليل للمترددين على معامل التحاليل داخل مستشفيات المنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

أجرت مديرية الصحة محافظة المنيا، أكثر من 44 ألف تحاليل طبية للمترددين على معامل التحاليل داخل المستشفيات الحكومية، وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات له اليوم السبت، إن معامل التحاليل داخل المستشفيات الحكومية، أجريت 44 ألفا و364 تحاليل مختلفة، خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضحت الدكتورة جيهان عبدالصمد، مدير إدارة المعامل، أن إدارة المعامل تواصل تقديم خدماتها بأعلى مستوى ومتابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية.

وأضافت "عبدالصمد"، أنه جاء من بين التحاليل، إجراء 697 تحليل عينة أغذية، وتحليل 3462 عينة مياه شرب، و36 عينة مياه صرف صحي، و37 عينة مياه غسيل كلوي، و133 فحص طرود معادن ثقيلة، و5452 صورة دم كاملة، و8541 تحليل غازات دم وأملاح، و19697 تحليل كيمياء.