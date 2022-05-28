وقال بنعيسى؛ في بيان؛ إن الأمانة العامة تابعت عن كثب أنباء هذا الانفجار الذي استهدف مواطنين أبرياء خلال تواجدهم في سوق شعبية؛ معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد الأمين العام موقف اتحاد المحامين العرب الثابت والدائم الداعم لاستقرار اليمن وتحقيق أمنه وسلمه.