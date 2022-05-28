أمن الجيزة ينهى رحلة تاجر حشيش قبل ترويجه كمية من المخدر ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقب القبض عليه، بحوزته كمية من الحشيش المخدر في بولاق الدكرور، بالاتجار بالمضبوطات، وذكر أنه يروجها بين عملائه بمحيط مسكنه، كما يلتقي بزبائنه بعد التواصل معهم هاتفيا وتحديد أماكن لقائهم.

وقال المتهم إنه يتحصل على المخدر من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، ويخزنه بمسكنه، تمهيدا لترويجه بين عملائه، مستخدما دراجة بخارية.

وسقط المتهم في كمين تم إعداده له في بولاق الدكرور، بعد أن توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اتجار المتهم بالمواد المخدرة.

بإعداد كمين له عقب رصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، معدة للبيع، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار.

بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته الهاتف للتواصل مع عملائه، فتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.