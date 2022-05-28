أعمال رصف بالرياض وتفقد المشروعات الخدمية في مطوبس.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينتا مطوبس والرياض حملات نظافة، وتفقد عدد من المشروعات الخدمية الجاري إقامتها، وتعقيم وتطهير لجان الدبلومات الفنية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملات النظافة ورفع المتولد اليومي، وأعمال التطهير والتعقيم في المدرسة الثانوية الزراعية بكوم دميس، كما تفقد الأعمال الجارية بمستشفى الحميات من مراحل التطوير ورفع كفاءة أقسام مستشفى، لتقديم الخدمة العلاجية للمرضى.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال الرصف بمدخل الخطابية من على الرافد الدولى بنطاق قرية الرصيف، وتابع مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام ومداخل ومخارج المدينة ، ومسح المخلفات أولا بأول.



رصف الطرق بقرى الرياض



رصف الطرق بالرياض



جانب من رصف الطرق



جانب من الرصف



تفقد مستشفى الحميات بمطوبس