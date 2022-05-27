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3 سيارات إطفاء تخمد حريق شقة سكنية فى منطقة الموسكى دون إصابات

الجمعة، 27 مايو 2022 10:34 ص
3 سيارات إطفاء تخمد حريق شقة سكنية فى منطقة الموسكى دون إصابات حريق شقة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في الموسكي، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الموسكي، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه وإخماده دون إصابات.
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 

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