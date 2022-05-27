اليوم السابع
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وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية الكونغو

الجمعة، 27 مايو 2022 12:07 م
وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية الكونغو الفريق أول محمد زكى - وزير الدفاع
كتب زكى القاضى

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عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والوفد المرافق له، عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
 
بدأت الزيارة بمراسم الاستقبال الرسمية، واستعراض حرس الشرف، وعزفت الموسيقات السلام الوطنى لكلا البلدين.
 
والتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة بنظيره الكونغولى د/ كاباندا باكورنجا وزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدماء، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى المجالات العسكرية المختلفة.
 
وأعرب الفريق أول محمد زكى خلال اللقاء عن اعتزازة بالعلاقات المصرية الكونغولية المشتركة، وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك، وتعزيز أواصر التعاون والدعم فى مجالات التعاون العسكرى، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين .
 
وأشار وزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدماء الكونغولى، إلى أن هناك توافق فى الرؤى حول كافة الموضوعات التى تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
 
وفى نهاية اللقاء، وقع الجانبان على بروتوكول تعاون فى مجالات الدفاع والتدريب والتأهيل ونقل الخبرات والإرتقاء بالقدرات العسكرية بين الجانبين.
 
كما التقى الفريق أول محمد زكى مع  جان ميشيل ساما لوكوندية رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، حيث أعرب عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة القادمة توافق فى الرؤى بشأن التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمى والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومى للبلدين.
 
 
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