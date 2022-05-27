واشنطن وطوكيو وسيؤول تدعو كوريا الشمالية للدبلوماسية

وكالات

توجهت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية بالدعوة إلى الدبلوماسية و"التخلي عن التهديدات".

وجاء في البيان المشترك، الذي تلته المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد نيابة عن الدول الثلاث، يوم الخميس: "ندعو كوريا الشمالية لمعالجة الوضع الصعب مع كوفيد-19 والانخراط في الدبلوماسية بدلا من إطلاق التهديدات للعالم".

ويأتي ذلك في أعقاب فشل مشروع القرار الأمريكي حول توسيع العقوبات ضد كوريا الشمالية في مجلس الأمن الدولي على إثر الفيتو من روسيا والصين.

وتقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرارها بعد إطلاق كوريا الشمالية 3 صواريخ بالستية باتجاه بحر اليابان، في عملية تزامنت مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة.