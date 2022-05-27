نيويورك بوست: إصابات بشرية وتسرب نفطى إثر خروج قطار عن مساره ببنسلفانيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية إن قطار شحن يحمل النفط الخام قد خرج عن مساره فى ولاية بنسلفانيا أمس الخميس، مما أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص، ودفع العديد من عربات القطارات إلى الانهيار فى أحد روافد نهر أليجينى.

ووقع الحادث عندما اصطدم قطار نورفولك الجنوبى، بمركبة بناء ثقيلة كانت تعبر القضبان من محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى بلدة هارمار خارج مدينة بتسبيرج.

وذكر موقع تريب لايف أن الاصطدام أدى إلى خروج 17 سيارة عن مسارها، مما أدى إلى سقوط بعضها فى النهر، وتسرب النفط من إحدى عربات نقل الخام.

وقال مسئول إدارة الطوارئ بمقاطعة اليجينى إن العربات المتضررة كانت تحمل "الزيت حلو" وهو شكل من أشكال النفط، مشابه للغاية للديزل أو الكيروسين، فى حين أن العربات الأخرى كانت سيارات عازلة ، لذا إما كانت فارغة أو تحمل كريات بلاستيكية كانت تستخدم كمصدات حول السيارات التى تحمل مادة قابلة للاحتراق.

كما ذكرت نيويورك بوست أن خط إمداد المياه بالبلدة التى شهدت الحادث قد تضرر أيضا، وخضع لعملية إصلاح.