نغمات السمسمية تشعل فعاليات "رالى التزلج" فى بورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من داخل حديقة السلام بنطاق حى الشرق فى محافظة بورسعيد، رصد خلاله حفلة على أنغام السمسمية تم تنظيمها ضمن فعاليات يوم "رالى بورسعيد"، والذى يشارك فيه أكثر من 800 لاعب ولاعبه بعدد من المحافظات المصرية.



وشهدت حديقة السلام تواجد أعدادا كبيرة من الفتيات والشباب المشاركين بيوم "رالى بورسعيد" والذى يتم تنظيمه لأول مرة على مستوى الجمهورية بل والشرق الأوسط تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة لرياضة التزلج، وذلك للاستمتاع بإحدى فقرات اليوم وهي حفلة للسمسمية الفلكلور الشعبى ببورسعيد.



وتفاعل الشباب والفتيات بشكل كبير مع نغمات السمسمية ورددوا عدد من الأغاني البورسعيدية، الشهيرة مثل "يا للي يا للي يا للي يا ابو العيون السود يا خلي" وغيرها من الأغاني التي تعبر عن الأصول البورسعيدية.



وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أطلق شارة بدء رالى التزلج بالعجلات بداية من مسجد السلام وحتى استاد النادى المصرى بشارع طرح البحر، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ومحافظة بورسعيد وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.



وإنطلق رالي بورسعيد للتزلج بالعجلات " Free Roller Skate " في نسخته الأولى، في أكبر مضمار مفتوح فى شارع رئيسى للتزلج بالعجلات بطول 4 كم تقريبا، ويعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، بمشاركة 800 لاعب ولاعبة.



يأتى هذا الحدث فى ضوء استعدادات الهيئة لاستقبال الموسم السياحي الصيفي 2022، وبداية للعديد من الفعاليات التي تأتي ضمن خطط الترويج السياحي لمحافظة بورسعيد من خلال الهيئة، والتي من بينها إضافة أنماط سياحية جديدة، ومنها نمط السياحة الرياضية الذي يحظى باهتمام كبير من المواطنين بصفة عامة، والشباب بصفة خاصة.



ويعد رالي بورسعيد الأول للتزلج بالعجلات الأول من نوعه في مصر، لمحبي رياضة التزلج من جميع أنحاء الجمهورية، ويعقب الرالي حفل فنى من الفلكلور البورسعيدي في حديقة السلام لإحدى فرق السمسمية.







الرقص على السمسمية



الرقص على النغمات



السمسمية



شباب وفتيات الاسكيت



عازف السمسمية



عازفوا السمسمية







