موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 27-5-2022.. "موديز" تثبت التصنيف الائتمانى

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 27-5-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التي تواجه الاقتصاد العالمي والدول الناشئة يعتبر قرار إيجابي جدًا، كما تراجعت أسعار المعدن النفيس في مصر خلال تداولات الجمعة 27 مايو 2022، وسجل الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1050 جنيها للجرام بتراجع بلغت قيمته 5 جنيهات في التداولات الصباحية.



"موديز" تشيد باستمرار تحسن مؤشرات النمو فى مصر وتراجع البطالة والعجز أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التي تواجه الاقتصاد العالمي والدول الناشئة يعتبر قرار إيجابي جدًا، ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التي تواجه الاقتصاد العالمي والدول الناشئة يعتبر قرار إيجابي جدًا، ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.

وأوضح وزير المالية، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن تقرير وتقييم مؤسسة موديز يتضمن إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة والإشادة أيضًا بقدرة الحكومة المصرية في التعامل مع الازمات بصفة عامة وبصفة خاصة الأزمة الحالية بآلية تتصف بالفاعلية.

وقال الوزير، إن تقرير المؤسسة الأخير الصادر عن مصر أوضح وجود تحسن في القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية، حيث أشارت في تقريرها الى أن تأكيدها على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B2 يعود إلى "السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة.



أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1050 جنيها للجرام ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم، في ظل تراجع أسعار المعدن النفيس في مصر خلال تداولات الجمعة 27 مايو 2022، وسجل الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1050 جنيها للجرام بتراجع بلغت قيمته 5 جنيهات في التداولات الصباحية. ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم، في ظل تراجع أسعار المعدن النفيس في مصر خلال تداولات الجمعة 27 مايو 2022، وسجل الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1050 جنيها للجرام بتراجع بلغت قيمته 5 جنيهات في التداولات الصباحية.

أسعار الذهب اليوم...

عيار 18 سجل 900 جنيه.

عيار 21 يسجل 1050 جنيها.

عيار 24 يسجل 1205.75 جنيه.

الجنيه الذهب 8400 جنيهًا.



الاتصالات: إطلاق 130 خدمة على منصة مصر الرقمية.. والتوقيع الإلكترونى قريبا قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم إطلاق أكثر من 130 خدمة على منصة مصر الرقمية، وستشهد المرحلة المقبلة إطلاق المزيد من الخدمات التى ترتكز على تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى؛ لافتا إلى أهمية التوسع فى توفير كوادر مدربة فى كافة علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالتوقيع الإلكترونى ومنها الأمن السيبراني، وكذلك ضرورة تضافر الجهود لنشر الوعى المجتمعى حول أهمية التوقيع الإلكترونى وكيفية استخدامه وما يتبعه من مسؤولية قانونية تقع على عاتق مستخدمى هذه التقنية. قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم إطلاق أكثر من 130 خدمة على منصة مصر الرقمية، وستشهد المرحلة المقبلة إطلاق المزيد من الخدمات التى ترتكز على تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى؛ لافتا إلى أهمية التوسع فى توفير كوادر مدربة فى كافة علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالتوقيع الإلكترونى ومنها الأمن السيبراني، وكذلك ضرورة تضافر الجهود لنشر الوعى المجتمعى حول أهمية التوقيع الإلكترونى وكيفية استخدامه وما يتبعه من مسؤولية قانونية تقع على عاتق مستخدمى هذه التقنية.

وأكد الوزير، أن التوقيع الإلكترونى يعد حجر الزاوية للانطلاق نحو بناء مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أن التوقيع الإلكترونى واجه العديد من التحديات منذ بدايته بمصر فى عام 2004 مع إصدار القانون الخاص به؛ موضحا جهود تطوير منظومة التوقيع الإلكترونى فى إطار ثلاث مراحل وهى مرحلة تطوير البنية التشريعية، ثم تحديث البنية التكنولوجية، ثم مرحلة النشر والتى يتبعها استحداث تطبيقات ترتكز على تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى وإتاحتها بطرق ميسرة للمواطنين.