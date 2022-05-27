أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الجمعة، أن أربعة مسلحين لقوا حتفهم إثر اندلاع اشتباكات منفصلة مع قوات الأمن فى ولاية "جامو وكشمير".
ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن متحدث باسم الشرطة قوله إن مسلحين اثنين لقيا حتفهما إثر اندلاع اشتباكات في منطقة "أوانتيبورا" بمقاطعة "بولواما"، مشيرا إلى أنه تم مصادرة بندقية كلاشنيكوف و4 ذخائر ومسدس كانوا بحوزة المسلحين.
وأضافت الشرطة أن المسلحين الآخرين لقيا حتفهما جراء اشتباكات مع القوات الهندية في مدينة "سريناجار".
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