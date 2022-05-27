ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن متحدث باسم الشرطة قوله إن مسلحين اثنين لقيا حتفهما إثر اندلاع اشتباكات في منطقة "أوانتيبورا" بمقاطعة "بولواما"، مشيرا إلى أنه تم مصادرة بندقية كلاشنيكوف و4 ذخائر ومسدس كانوا بحوزة المسلحين.

وأضافت الشرطة أن المسلحين الآخرين لقيا حتفهما جراء اشتباكات مع القوات الهندية في مدينة "سريناجار".



