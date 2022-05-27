مقتل طفلين بقصف صاروخى فى إقليم كردستان العراق

وكالات

قتل طفلان على الأقلّ، الخميس، بسقوط صواريخ على بساتين في إقليم كردستان العراق، وفق ما أعلن مسؤول محلي، فيما نسب جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان القصف لمتمردين أكراد.

وقتل جراء القصف طفلان يبلغان 10 سنوات و13 سنة، كما أكد أقارب لهما لمراسل في فرانس برس من أمام أحد مساجد مدينة دهوك التي نقل إليها الجثمانان.

وأكد قائمقام قضاء العمادية وارشين سليمان لوكالة فرانس برس أن "قصفاً مدفعياً استهدف ناحية بامرني وأدى إلى مقتل مدنيين حدثين، وإصابة مدنيين اثنين بجروح".

من جانبه، ذكر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان أن حزب العمال الكردستاني "أطلق صاروخين على قرية أردنا بناحية بامارني... (ما) أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين".