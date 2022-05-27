اليوم السابع
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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 8 رحلات طيران دولية

الجمعة، 27 مايو 2022 10:46 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 8 رحلات طيران دولية مطار مرسى علم - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 8 رحلات  دولية ضمن 102 رحلة أسبوعية التي وصلت منذ بداية الاسبوع والتي أغلبها أوروبية سياحية قادمة من المطارات الدولية المختلفة، حيث تم تطبيق الإجراءات الاحترازية على السياح فور وصولهم أرض المهبط.

وكانت كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن المطار استقبل بداية من السبت الماضي حتي يوم الجمعة  102 رحلة بينها 99 رحلة أوروبية مختلفة من 10 دول، ومن بين تلك الرحلات 3 رحلات من المطارات البلجيكية.

كما تصل 5 رحلات من هولندا و17 رحلة من ايطاليا و16 رحلة من المانيا، و31 رحلة من المطارات التشيكية، و21 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من فرنسا ورحلة من لكسمبورج ورحلة من رومانيا و3 رحلات داخلية من المطارات المصرية.
 


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