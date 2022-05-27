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أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات الهجوم الإرهابى، الذي شهدته منطقة مادجوارى شرق بوركينا فاسو، وأسفر عن عشرات الضحايا من المدنيين.

وعبرت مصر، حكومةً وشعبًا - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لبوركينا فاسو الشقيقة ولأسر الضحايا. وأكدت مصر على وقوفها جنبًا إلى جنب مع بوركينا فاسو وتضامنها الكامل معها في جهودها لمكافحة الإرهاب.

وفى وقت سابق أفاد مصدران أمنى ومحلى فى بوركينا فاسو، بمقتل سبعة جنود على الأقل ومدنى، في هجومين يشتبه بأن مسلحين نفذوهما في شرق البلاد وشمالها.

وقال مصدر أمني، إن "هجوما استهدف وحدة عسكرية في شرق البلاد، أسفر عن مقتل 7 جنود، فيما أسفر هجوم آخر استهدف حافلة للركاب في شمال البلاد عن مقتل مدني وإصابة 12 آخرين".

وأضاف: "الوحدة العسكرية في مادجوارى، القرية الواقعة ضمن نطاق منطقة كومبيينجا في الشرق، استهدفت في الصباح الباكر بهجوم إرهابي".