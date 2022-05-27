وعبرت مصر، حكومةً وشعبًا - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لبوركينا فاسو الشقيقة ولأسر الضحايا.

وأكدت مصر على وقوفها جنبًا إلى جنب مع بوركينا فاسو وتضامنها الكامل معها في جهودها لمكافحة الإرهاب.