مصرع طفلين وإصابة شقيقتهما فى انهيار منزل بالمنشاه جنوب سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 9 أشهر وطفل آخر يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعهما، بينما أصيبت طالبة تبلغ من العمر 18 سنة فى حادث انهيار منزل بناحية قرية روافع العيساوية دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وانتقل مدير امن سوهاج وكافة القيادات التنفيذية والامنية.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بانهيار منزل بناحية قرية روافع العيساوية دائرة المركز ووجود مصابة وجثتين.



بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والعقيد أحمد عزت مفتش مباحث مركز شرطة المنشاه يفيد بانهيار منزل مكون من طابقين و مبنى بالطين تقطنه أسرة مكونة من 9 أشخاص تم خروج 7 أفراد على قيد الحياة.



نتج عن الانهيار وفاة أمنيه اشرف نصر الدين 9 شهور، وشقيقها رضا اشرف نصر الدين 10 سنوات، وإصابة نسمه أشرف نصر الدين 18 سنة بحالة إغماء.

تم اتخاذ كافة التدابير الأمنية للازمة وتم فرض كردون امنى بالمنطقة وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.









جانب من انهيار المنزل (1)



جانب من انهيار المنزل (2)