مصرع شقيقتين وإصابة الثالثة فى انهيار منزل بالمنشاة فى سوهاج.. بث مباشر

سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة سوهاج، تناول الواقعة الخاصة بانهيار منزل ووفاة طفلتين وإصابة الثالثة، وذلك بناحية قرية روافع العيساوية بدائرة مركز المنشاة.

وتناول البث أيضا انتقال اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير امن سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية إلى قرية روافع العيساوية دائرة مركز شرطة المنشاة مكان واقعة انهيار منزل مكون من طابقين، والذى تقطنه أسرة مكونه من 9 أشخاص، حيث نتج عن الحادث إصابة طالبة بحالة إغماء بينما توفى طفلتين 9 أشهر و10 سنوات فى الانهيار.

تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد عزت مدير غدارة الحماية المدنية، ورفع آثار الحادث واستخراج الضحايا، وتم نقلهم للمستشفى المركزى بالمنشاة.

وفى الانهيار لقى طفلة تبلغ من العمر 9 أشهر وطفلة أخرى يبلغ من العمر 10 سنوات لقيا مصرعهما بينما بينما أصيبت شقيقتهما الطالبة التى تبلغ من العمر 18 سنة فى حادث إنهيار منزل بناحية قرية روافع العيساوية دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وانتقل مدير امن سوهاج وكافة القيادات التنفيذية والأمنية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بإنهيار منزل بناحية قرية روافع العيساوية دائرة المركز ووجود مصابة وجثتين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعقيد أحمد عزت مفتش مباحث مركز شرطة المنشاه يفيد بإنهيار منزل مكون من طابقين و مبنى بالطين تقطنه أسرة مكونه من تسعة أشخاص تم خروج سبعه أفراد على قيد الحياة.

ونتج عن الانهيار وفاة أمنيه اشرف نصر الدين 9 شهور وشقيقها رضا أشرف نصر الدين 10 سنوات وإصابة نسمة أشرف نصر الدين 18 سنة، بحالة إغماء تم اتخاذ كافة التدابير الأمنية للازمة وتم فرض كردون امنى بالمنطقة وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة التى تولت التحقي.