اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مشروعات التطوير تعيد مدينة السلام بالسويس إلى الحياة.. فيديو

الجمعة، 27 مايو 2022 05:00 ص
مشروعات التطوير تعيد مدينة السلام بالسويس إلى الحياة.. فيديو
فريق المحافظات

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قدم "اليوم السابع" فيديو من مدينة السلام بالسويس، وهي المدينة التي أعاد لها الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الحياة، بعد أن كانت مدينة للأشباح غير مأهولة بالسكان.

تعتبر مدينة السلام بالسويس هي إحدي المدن الإسكانية التعاونية، والتي قامت وزارة الإسكان بتوزيع الأراضي على الجمعيات الإسكانية التعاونية، وقامت بدورها ببيعها للمواطنين.

وطوال السنوات الطويلة الماضية عاني المواطنون من تهرب الجمعيات في الوفاء بتوصيل المرافق ورصف الطرق بالمدينة حتى هجرها المواطنون سريعاً وتحولت إلى مدينة للأشباح.

وقدم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، مذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العام الماضي، تضمنت شكاوى أبناء السويس، والذي وجه على الفور الحكومة، بتنفيذ جميع المطالب وزيادة الاعتمادات لمشروعات التطوير ومنها مدينة السلام التعاونية.

وقامت أجهزة المحافظة التنفيذية بعد التنسيق مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرا التنمية المحلية والإسكان، بتوفير اعتمادات مالية لرصف مدينة السلام، وتوفير أعمده الكهرباء وجميع المرافق للمدينة، إقامة الحدائق والمتنزهات.

وقال محافظ السويس، أنه سيتم رصف الشوارع الرئيس بعد إصلاح خطوط المياه المتهاكلة، والتي التي كانت سبباً في قطع المياه عن المنازل والتأكد من سلامة المرافق.

وعادت الحياة مرة أخرى إلى مدينه السلام، حتي وصل سعر الوحدة السكنية إلى ما يقرب من المليون جنيه.


محافظة السويس

مدينه الاشباح

مدينة السلام

الرئيس السيسى

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