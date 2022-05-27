وأوضح المسؤول - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، أن روسيا خسرت عددا كبيرا من معداتها العسكرية لكن لا تزال لديها قدرات كبيرة.

وفي السياق، قال دبلوماسيون أمريكيون إن الولايات المتحدة أجرت مباحثات مع أوكرانيا بشأن مخاطر التصعيد إذا ما شنت كييف هجمات في العمق الروسي، معربين عن مخاوف واشنطن من التصعيد، وأن المسئولين الأمريكيين لا يريدون وضع حدود جغرافية أو تقيد أيدي الأوكرانيين كثيرا بما يقدم لهم من مساعدات عسكرية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيليسنكي قد اتهم - في وقت سابق - القوات الروسية بارتكاب إبادة جماعية في دونباس شرقي البلاد، مضيفا أن الهجوم الحالي على دونباس يجعل المنطقة غير آهلة بالسكان، وأن القوات الروسية تسعى إلى تسوية العديد من المدن والبلدات بالأرض وممارسة الترحيل والقتل الجماعي للمدنيين.