اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مايو 2022 12:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مرتكب مذبحة الريف الأوروبي يعترف: الحب وراء قتلي لأسرة محبوبتي

الجمعة، 27 مايو 2022 11:09 م
مرتكب مذبحة الريف الأوروبي يعترف: الحب وراء قتلي لأسرة محبوبتي حملات أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
اعترف مرتكب مذبحة الريف الأوروبي الذي راح ضحيتها 5 أشخاص، أنه شريك القتيل بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة، وأنه ارتبط عاطفياً بإحدى بنات "المجنى عليه"، قام على إثرها بالتعدى على "المجنى عليه"، وقتله، ونظراً لكونه معروفا لدى بقية الأسرة، ولخشية إفتضاح أمرهن قام بالتعدى بالقتل على كريمتى المجنى عليه، وحفيديه، وهرب.
 
وكشفت التحريات والتحقيقات في حادث الريف الأوروبي، أن علاقة عاطفية السبب في ارتكاب الجريمة.
 
وكشفت  اجهزة الامن  ملابسات مقتل 5 أشخاص بالجيزة .. وضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان زايد بمديرية أمن الجيزة بشأن مقتل (5 أشخاص ) من أسرة واحدة بإحدى المزارع الكائنة بدائرة القسم .
   
بالفحص تبين نشوب خلافات إجتماعية بين (أحد الأشخاص " المجنى عليه –مزارع") وشريكه بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة ( الجانى ) .. وذلك لإرتباط الجانى عاطفياً بإحدى كريمتى "المجنى عليه" .. قام على إثرها بالتعدى على "المجنى عليه" وقتله ونظراً لكونه معروف لدى بقية الأسرة   ولخشية إفتضاح أمره قام بالتعدى بالقتل على كريمتى المجنى عليه وحفيديه ، وهرب عقب ذلك .
 
وأسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجده بمحافظة سوهاج ، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية .
 
 

قتل

الريف الاوروبي

حوادث

حادث الريف الاوروبى

القبض على المتهم الريف الاوروبى


الموضوعات المتعلقة

علاقة عاطفية بين الجاني وإحدى بنات المجنى عليه راء ارتكاب مذبحة الريف الأوروبي

الجمعة، 27 مايو 2022 10:50 م

الداخلية تضبط مرتكب مذبحة الريف الأوروبى

الجمعة، 27 مايو 2022 10:42 م

تفاصيل مؤلمة فى مجزرة الريف الأوروبى.. رجل وابنتيه وحفيديه ماتوا غدرا.. أجهزة الأمن تسابق الزمن لكشف الجناة ودوافع الجريمة.. وعشرات الآلاف يودعون الضحايا بقرية برقاش.. واليوم السابع يرصد الحدث بالصوت والصورة

الجمعة، 27 مايو 2022 10:32 م

دفن ضحايا الريف الأوروبى فى قبورهم بقرية برقاش (فيديو)

الجمعة، 27 مايو 2022 07:59 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة