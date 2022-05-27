مرتكب مذبحة الريف الأوروبي يعترف: الحب وراء قتلي لأسرة محبوبتي

كتب محمود عبد الراضي

اعترف مرتكب مذبحة الريف الأوروبي الذي راح ضحيتها 5 أشخاص، أنه شريك القتيل بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة، وأنه ارتبط عاطفياً بإحدى بنات "المجنى عليه"، قام على إثرها بالتعدى على "المجنى عليه"، وقتله، ونظراً لكونه معروفا لدى بقية الأسرة، ولخشية إفتضاح أمرهن قام بالتعدى بالقتل على كريمتى المجنى عليه، وحفيديه، وهرب.

وكشفت التحريات والتحقيقات في حادث الريف الأوروبي، أن علاقة عاطفية السبب في ارتكاب الجريمة.

وكشفت اجهزة الامن ملابسات مقتل 5 أشخاص بالجيزة .. وضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان زايد بمديرية أمن الجيزة بشأن مقتل (5 أشخاص ) من أسرة واحدة بإحدى المزارع الكائنة بدائرة القسم .

بالفحص تبين نشوب خلافات إجتماعية بين (أحد الأشخاص " المجنى عليه –مزارع") وشريكه بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة ( الجانى ) .. وذلك لإرتباط الجانى عاطفياً بإحدى كريمتى "المجنى عليه" .. قام على إثرها بالتعدى على "المجنى عليه" وقتله ونظراً لكونه معروف لدى بقية الأسرة ولخشية إفتضاح أمره قام بالتعدى بالقتل على كريمتى المجنى عليه وحفيديه ، وهرب عقب ذلك .

وأسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجده بمحافظة سوهاج ، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية .