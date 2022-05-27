مدير أمن سوهاج ينتقل لموقع حادث انهيار منزل المنشاه

سوهاج محمود مقبول

انتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وعدد من القيادات الأمنية إلى قرية روافع العيساوية دائرة مركز شرطة المنشاة مكان واقعة إنهيار منزل مكون من طابقين والذى تقطنه أسرة مكونه من 9 أشخاص، حيث نتج عن الحادث إصابة طالبة بحالة إغماء بينما توفى طفلتين 9 أشهر و10 سنوات فى الانهيار.



تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد عزت مدير إدارة الحماية المدنية، وتم رفع أثار الحادث واستخراج الضحايا وتم نقلهم للمستشفى المركزى بالمنشاه.



كان طفل يبلغ من العمر 9 أشهر وطفل آخر يبلغ من العمر 10 سنوات لقيا مصرعهما،بينما بينما أصيبت طالبة تبلغ من العمر 18 سنة فى حادث انهيار منزل بناحية قرية روافع العيساوية دائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وانتقل مدير أمن سوهاج وكافة القيادات التنفيذية والأمنية.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بانهيار منزل بناحية قرية روافع العيساوية دائرة المركز ووجود مصاب وجثتين.



بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعقيد أحمد عزت مفتش مباحث مركز شرطة المنشاة يفيد بانهيار منزل مكون من طابقين و مبنى بالطين تقطنه أسرة مكونه من تسعة أشخاص تم خروج سبعة أفراد على قيد الحياة.



ونتج عن الانهيار وفاة أمنية أشرف نصر الدين 9 شهور وشقيقها رضا اشرف نصر الدين 10 سنوات وإصابة نسمة أشرف نصر الدين 18 سنة بحالة إغماء تم إتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.











جانب من انهيار المنزل (1)



جانب من انهيار المنزل (2)



جانب من انهيار المنزل (3)



مدير أمن سوهاج بمكان الإنهيار (1)



مدير أمن سوهاج بمكان الإنهيار (5)



