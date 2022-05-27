محافظ بنى سويف: استلام 167 ألف طن قمح بالصوامع والشون بنسبة 73% من المستهدف

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومى، الذى يعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، بشأن سير العمل فى منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد، ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.
وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، وأن تقوم لجان الإستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، منوهاً عن تعليماته لأعضاء لجنة التوريد بسرعة صرف مستحقات الموردين ، والتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك" على مستوى أماكن الاستلام والتوريد بالصوامع والشون.
من جهته، أشار وكيل التموين إلى انتظام أعمال التوريد بنطاق المحافظة ،والتي تشهد حالياً تزايداً ملحوظا وإقبالاً من قبل الموردين والمزارعين على الصوامع والشون لتوريد المحصول، خاصة مع انتهاء عملية الحصاد ،لافتاُ إلى توجيهات المحافظ بتقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم اللوجستي لضمان توريد أكبر كمية من المحصول، مع تكثيف المتابعات الميدانية من رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع التموين والزراعة في المرور على كافة مواقع العمل للتأكد من الالتزام بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.
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