اليوم السابع
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الجمعة، 27 مايو 2022 06:13 م
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محافظ الجيزة يزور المصابات بحريق دار رعاية بمنطقة الطالبية فى الهرم.. صور

الجمعة، 27 مايو 2022 04:53 م
محافظ الجيزة يزور المصابات بحريق دار رعاية بمنطقة الطالبية فى الهرم.. صور محافظ الجيزة يزور مصابي حريق دار الرعاية بالطالبية
كتب سيد الخلفاوى

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زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المصابات بحريق نشب فى دار رعاية بشارع الفقهاء المتفرع من ترسا بمنطقة الهرم فى الجيزة، وتم نقلهن إلي مستشفي الهرم، للوقوف علي حالتهن الصحية وتلقي الرعاية اللازمة.
 
واطمئن محافظ الجيزة علي مستوي الرعاية الصحية المقدمة للـ 8 مصابات، موجهاً مدير مديرية الصحة والأطقم الطبية بمستشفي الهرم بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهن، ومتابعة حالتهن الصحية أولا بأول حتى مثولهن التام للشفاء، داعياً المولى عز وجل أن يتم شفاءهن علي خير.
 
وكلف "راشد"، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بتقديم الدعم والرعاية الاجتماعية اللازمة للمصابات والنزلاء بالدار.
 
رافق المحافظ خلال زيارته اللواء علاء بدران السكرتير العام والدكتور سامح العشماوي مدير مديرية الصحة بالجيزة والدكتور منصور خليل مدير مستشفى الهرم والمهندس حسن موافي والدكتور أشرف تامر رؤساء أحياء الهرم والطالبية .
 
يذكر أن إدارة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة علي الحريق الذي نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي بثلاجة الريسبشن بالطابق الأرضي للدار المكونة من 7 غرف، وقد تسبب الحريق في إصابة 8 فتيات بحالة اختناق دون وقوع أي خسائر بالأرواح، وقد تم نقلهن علي أثرها إلي المستشفي لتلقي العلاج.
 
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

محافظ الجيزة يزور مصابي حريق الطالبية
محافظ الجيزة يزور مصابي حريق الطالبية

محافظ الجيزة يزور مصابي حريق دار الرعاية
محافظ الجيزة يزور مصابي حريق دار الرعاية

محافظ الجيزة يزور مصابي حريق دار الرعاية بالطالبية
محافظ الجيزة يزور مصابي حريق دار الرعاية بالطالبية
 

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أحمد راشد


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