اليوم السابع
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محافظة بورسعيد تستعد لتنظيم مهرجان الطيور العالمى.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 27 مايو 2022 10:20 ص
محافظة بورسعيد تستعد لتنظيم مهرجان الطيور العالمى.. اعرف التفاصيل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، إنه يجرى تكثيف الاستعدادات الفترة الحالية لتجهيز مؤتمر عالمي للإعلان عن تفاصيل تنظيم مهرجان الطيور العالمي في بورسعيد.
 
 
وأشار المحافظ، عقب إطلاقه إشارة بدء رالي بورسعيد للتزلج بالعجلات، والمقام في نسخته الأولى في أكبر مضمار مفتوح للتزلج في الشرق الأوسط بطول 4 كيلو متر تقريبًا، إلى أنه سيجرى استغلال ما تمتلكه بورسعيد من مقومات ومحميات طبيعية لتسويقها سياحيًا خلال المهرجان الذي سيضم مئات الأنواع من الطيور الفريدة، فضلا عن مناقشة ملفات الحفاظ على الطيور وتربيتها والمحميات الطبيعية وموضوعات أخرى، بمشاركات جمعيات ومنظمات عالمية.
 
 
وأكد محافظ بورسعيد على أن ذلك ضمن خطط الترويج السياحي لمحافظة بورسعيد، والتي من بينها إضافة أنماط سياحية جديدة، ومنها نمط السياحة البيئية أو سياحة الطبيعة الذي يحظى باهتمام كبير من المواطنين بصفة عامة، والشباب بصفة خاصة.
 
 
 

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