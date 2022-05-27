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ما هو تقسيم الوظائف الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية؟

الجمعة، 27 مايو 2022 04:00 ص
ما هو تقسيم الوظائف الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية؟ مجلس النواب -أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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حددت المادة 10 من قانون 81 لسنة 2016 الخاص بشأن الخدمة المدنية تقسيم الوظائف والمجموعات الوظيفية الخاضعة لأحكام القانون والتى جاء نصها كالتالى:
 
مادة (١٠):
 
تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية:
 
1- مجموعة الوظائف التخصصية.
2- مجموعة الوظائف الفنيـة.
3- مجموعة الوظائف الكتابيـة.
4- مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.
 
وتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.
 
وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.

الوظائف الحكومية

الخدمة المدنية

قانون الخدمة المدنية

اليوم السابع بلس


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