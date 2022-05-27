مايا مرسى لـ أحمد كريمة: ستات مصر هوانم بنات هوانم ورأيك شخصى ولا يمثل مؤسسة

كتب محمود راغب

وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، رسالة إلى الشيخ أحمد كريمة ، قائلة: سيدي الفاضل المادة ٢١٤ من الدستور تلزم أي قانون له علاقة بالمرأة من بعيد أو قريب أن يعرض على المجلس القومي للمرأة فهذا هو الدستور.

وتابعت رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى تدوينه لها، "المجلس القومي للمرأة وصفته بأنه مجلس هوانم في حوارك اليوم باستنكار، وكأنها سبة، على فكرة سيدات مصر كلهم هوانم زعلان حضرتك ليه".

وتابعت : هوانم بنات هوانم وبناتهم في المستقبل هوانم كمان الست المصرية ست الهوانم منظمات ايه الى "بالي بالك " واجندات ايه الى بتتكلم عليها البينة على من ادعي ولا لك الحق ان ترمي التهم وتقول ما تقول .

وقالت: فضيلة الامام شيخ الازهر د.أحمد الطيب "قال زوجة واحدة تكفى- التعدد الذي نراه أغلبه ظلم للمرأة والمسلم ليس حرا في الزواج، والتعدد رخصة مقيدة بشروط وأن الأصل ليس التعدد" هذا هو الازهر وهذه هي مرجعيته .

وتابعت: وبما ان حضرتك ذكرت اكثر من مرة انك استاذ متفرغ في جامعة الازهر فرأيك واجتهادك شخصي ولا يمثل مؤسسة والاستماتة في تحقير المرأة وبث الكراهية والعنف جريمة يعاقب عليها القانون ومصر دولة قانون.