لجنة بمنطقة الأقصر الأزهرية تتسلم معهد الرياينة الابتدائى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة الأقصر الأزهرية، انعقاد لجنة الاستلام المبدئي لعملية إنشاء معهد الرياينة الإبتدائي، وذلك تحت رعاية فضيلة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وضمن خطة الأزهر الشريف لتطوير الأبنية التعليمية تحت ظل قيادة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب.



ويقول الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، إن المعهد يتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، والدور الارضي يتكون من (مصلى . حمام مدرسين . حمام مدرسات . حمام ذوي الهمم . حمام طلبة . حمام طالبات . اوفيس. مخزن)، والأول علوي يتكون من (4 فصول دراسية . غرفة شيخ المعهد . حمام رياض أطفال . غرفة زائرة صحية . غرفة إشراف)، والثاني علوي يتكون من (4 فصول دراسية . معمل . غرفة تحضير . غرفة تغذية)، والثالث علوي يتكون من (5 فصول دراسية . غرفة كمبيوتر)، والرابع علوي يتكون من (4 فصول دراسية . 2 غرفة اشراف . مكتبة).



وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، فى بيان صحفى، أنه ضمت لجنة الاستلام الابتدائي عدد من المهندسين وهم كل من (محمد مصطفى منطقة قنا - رمضان عطية الله منطقة البحر الاحمر - عبدالرحمن حامد منطقة أسوان - رضا صابر عبدالهادي منطقة المنيا)، وذلك تحت إشراف الإدارة الهندسية بمنطقة الأقصر الأزهرية بمشاركة كل من المهندس أحمد بغدادي بدري مدير الادارة، والمهندس أبو الحسن انور مهدي المهندس المشرف على الأعمال الاعتيادية، والمهندس محمد عبدالفتاح محمود خليل المهندس المشرف على أعمال الكهرباء، ورمضان أحمد مصطفى فني العملية، وبتنفيذ شركة الإنتاج الحربي ويمثلها شركة جنوب مصر للمقاولات ويمثلها المهندسان أحمد عبدالحكيم وأحمد حسين عبدالعاطي، واستشاري الإنتاج الحربي مكتب مافيك للإستشارات الهندسية ويمثله المهندس محمد عبدالمنعم، موجهاً الشكر للإدارة المركزية للشؤون الهندسية ممثلة في الإدارة العامة لصيانة المباني والإنشاءات والإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء، والإدارة العامة للأجهزة والإتصالات.





لجنة الاستلام الابتدائي لعملية انشاء معهد الرياينة الابتدائي (1)



لجنة الاستلام الابتدائي لعملية انشاء معهد الرياينة الابتدائي (2)



لجنة الاستلام الابتدائي لعملية انشاء معهد الرياينة الابتدائي (3)



لجنة الاستلام الابتدائي لعملية انشاء معهد الرياينة الابتدائي (4)



لجنة الاستلام الابتدائي لعملية انشاء معهد الرياينة الابتدائي (5)



لجنة الاستلام الابتدائي لعملية انشاء معهد الرياينة الابتدائي (6)



لجنة الاستلام الابتدائي لعملية انشاء معهد الرياينة الابتدائي (7)











