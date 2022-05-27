اليوم السابع
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"لبن الأطفال" يثير قلق 84% من الأمريكيين.. ومسئول: الأزمة لن تحل قبل يوليو

الجمعة، 27 مايو 2022 09:43 م
"لبن الأطفال" يثير قلق 84% من الأمريكيين.. ومسئول: الأزمة لن تحل قبل يوليو لبن الأطفال
كتبت: نهال أبو السعود

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يبدو أن الغالبية العظمى من الأمريكيين قلقون بشأن النقص المستمر في لبن الأطفال الاصطناعي، حيث ‏حذر كبار مسؤولي إدارة الغذاء والدواء (‏FDA‏) من أن الإمدادات لن تعود إلى طبيعتها حتى يوليو.‏
 
أظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة الأبحاث التقدمية ‏Data for Progress‏ أن 84% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم إما قلقون "جدًا" أو "إلى حد ما" بشأن عدم وجود المنتج في جميع أنحاء الولايات ‏المتحدة.
 
قال 82% إنهم يفضلون استيراد حليب الأطفال من الخارج، وهي عملية بدأها بايدن هذا ‏الأسبوع في محاولة للحصول على المنتج، وتدعم نفس الحصة زيادة عدد منتجات حليب الأطفال ‏المتاحة للأسر المشاركة في برنامج الحكومة لتغذية النساء والرضع والأطفال.‏
 
من بين 6 في المائة ممن شملهم الاستطلاع وهم آباء لأطفال، قال أكثر من نصفهم إنهم كافحوا لإيجاد ‏المنتج منذ أن بدأ النقص الواسع النطاق في فبراير، تم إجراء الاستطلاع الوطنى على 1169 شخصا فى ‏الفترة ما بين 20-24 مايو وهامش خطأ يزيد او ينقص 3 نقاط مئوية.‏
 
في وقت سابق من هذا الأسبوع، استجوب المشرعون روبرت كاليف مفوض إدارة الغذاء والدواء بشأن ‏‏"عدم اتخاذ إجراءات" للوكالة للتخفيف من النقص الذي ترك الآباء في جميع أنحاء البلاد يائسين لإيجاد ‏المنتج، أخبر المشرعين خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن النقص المحتمل لن يتم حله ‏بالكامل حتى أواخر يوليو.‏
 
وفقا لصحيفة ذا هيل، أغلقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية منشأة التصنيع التابعة لشركة أبوت ‏نيوتريشن في ستورجيس بولاية ميشيجان في فبراير بعد أن أصيب أربعة أطفال بالعدوى البكتيرية وتوفي ‏اثنان ممن شربوا تركيبة منتجة هناك.‏
 
في غضون ذلك، يستخدم بايدن قانون الإنتاج الدفاعي لتحديد أولويات المكونات لشركات اللبن الصناعي ‏ويقوم باستيراد الإمدادات من الخارج.‏

الولايات المتحدة

لبن الأطفال

ازمة لبن الأطفال

بايدن

الكونجرس

قانون الإنتاج الدفاعي


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