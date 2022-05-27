كوريا الشمالية.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 69 شخصا وتسجيل 100ألف إصابة جديدة

وكالات

ذكرت صحيفة تشوسون شينبو الموالية لكوريا الشمالية أن أعدد وفيات "الحمى" ارتفع إلى 69 حالة بعد تسجيل وفاة جديدة، حيث تستخدم السلطات مصطلح الحمى للإشارة إلى الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الكورية الشمالية وفاة احد المصابين بأعراض الحمى.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تم اكتشاف أكثر من 100 ألف حالة إصابة جديدة في كوريا الشمالية، وهذاالرقم يقل بنحو 5 آلاف عن اليوم السابق.

ووصلت الحصيلة الإجمالية للمصابين منذ أواخر أبريل الماضي إلى 3.27 مليون شخص، تعافى أكثر من 2.9 مليون منهم، ولا يزال نحو 372 ألفا في المستشفيات.