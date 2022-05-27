وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن كيم غون الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، سيعقد اجتماعات ثنائية وثلاثية متتالية مع نظيره الأمريكى سونغ كيم ونظيره الياباني تاكيهيرو فوناكوشي الجمعة المقبلة.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يشارك المبعوثون النوويون الثلاثة تقييماتهم بشأن التجارب الصاروخية الأخيرة التى أجرتها كوريا الشمالية، وإمكانية قيامها بتجربة نووية، والاستراتيجية المشتركة للتعامل مع الدولة المتمردة.