كندا تلغى قانون المؤبد لمرتكبى جرائم القتل الجماعى وتسمح بالإفراج المشروط عنهم

كتب محمد جمال

ألغت المحكمة العليا الكندية حكما صدر عام 2011 يقضى بسجن مرتكبى جرائم القتل الجماعى مدى الحياة دون الإفراج المشروط عنهم، بحسب ما ذكرته صحيفة The Globe and Mail.

وتم اتخاذ قرار المحكمة في قضية ألكسندر بيسونيتي، الذي قتل ستة داخل مسجد في مدينة كيبيك في عام 2017. واستأنف الرجل عقوبة السجن المؤبد ضده دون الإفراج المشروط بموجب القانون الحالى، وسيكون الآن قادرا على تقديم طلب لإطلاق سراحه مبكرا بعد 25 عاما فى السجن.

وينطبق قرار المحكمة العليا على جميع السجناء بموجب المادة الخاصة بالقتل الجماعى، المدانين منذ 2011، حسب الصحيفة.

وبررت المحكمة قرارها بالقول إن القانون، السارى منذ العقد الماضى، يتعارض مع الحقوق الدستورية للكنديين و"مع كرامة الإنسان".

ومنذ عام 2011، كانت المحاكم الكندية قادرة على فرض عقوبة مدى الحياة دون الإفراج المشروط، على مرتكبي جرائم قتل أكثر من شخص واحد، وبموجبها لا يمكن تقديم التماس بالعفو إلا بعد سنوات يتجاوز مجموعها مدة الحياة البشرية.