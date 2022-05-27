كل ما تريد معرفته عن "القدم المتدلية".. الأسباب والأعراض

كتب - حسام الشقويرى

تدلي القدم، وأحيانًا يُسمى القدم المتدلية، هو مصطلح يدل على صعوبة رفع الجزء الأمامي من القدم، و إذا كنت مصابًا بتدلي القدم، فربما تُسحب قدمك على الأرض عند السير، وتدلي القدم ليس مرضًا، لكن هو علامة على وجود مشكلة عصبية أو عضلية أو تشريحية كامنة، حسبما نشر موقع mayoclinic.

وأحيانًا يكون تدلي القدم مؤقتًا، لكن يمكن أن يكون دائمًا، إذا كنت تعاني تدلي القدم، فقد تحتاج إلى ارتداء دعامة على كاحلك وقدمك لجعل قدمك في وضع مناسب.

الأعراض

يجعل تدلي القدم من الصعب رفع الجزء العلوي من القدم، لذا من الممكن أن تُجر قدميك على الأرض عندما تمشي. قد يؤدي هذا إلى أن ترفع فخذك في أثناء المشي، كما لو كنت تصعد سُلمًا (مشية الوجيف)، لمساعدة قدميك على الارتفاع عن الأرض. قد تؤدي هذه المشية الغريبة إلى اصطدام قدمك بالأرض مع كل خطوة. في بعض الحالات، قد يصاب الجلد الموجود أعلى القدم وأصابع قدميك بالخدر.

الأسباب

يرجع تدلي القدم إلى ضعف العضلات المسئولة عن رفع الجزء الأمامي من القدم، أو شلل تلك العضلات. وقد تتضمن أسباب تدلي القدم:

إصابة العصب. يعد أكثر أسباب تدلي القدم شيوعًا انضغاط عصب ساقك المتحكم في العضلات المسئولة عن رفع القدم (العصب الشظوي). يمكن أن يتأذى هذا العصب أيضًا في أثناء جراحة استبدال الورك أو الركبة؛ ما قد يؤدي إلى تدلي القدم.

كما يمكن أن تتسبب إصابة جذر عصبي — "عصب منضغط" — بالعمود الفقري في تدلي القدم. ويعد مرضى السكري أكثر عرضة لاضطرابات الأعصاب، التي ترتبط بتدلي القدم.

اضطرابات الأعصاب أو العضلات. ثمة أشكال عديدة من الحثل العضلي، وهو مرض وراثي يسبب ضعفًا مترقيًا في العضلات، يمكن أن تسهم في تدلي القدم. كما ينطبق الأمر على اضطرابات أخرى، كشلل الأطفال، أو داء شاركو ماري توث.

اضطرابات الدماغ والحبل الشوكي. قد تتسبب في تدلي القدم الاضطرابات التي تصيب الحبل الشوكي أو الدماغ — كالتصلب الجانبي الضموري (ALS)، أو التصلب المتعدد، أو السكتة.

عوامل الخطر

يتحكم العصب الشظوي في العضلات التي ترفع القدم. ويمتد هذا العصب بالقرب من سطح الجلد الموجود على جانب الركبة الأقرب إلى يديك. يمكن أن تزيد الأنشطة التي تضغط هذا العصب من خطر الإصابة بتدلي القدم. تتضمن الأمثلة:

وضع الساق فوق الأخرى. الأشخاص الذين لديهم عادة وضع الساق فوق الأخرى يمكن أن يضغطوا على العصب الشظوي في الساق العليا.

الجثو لفترة طويلة. يمكن أن تؤدي المهن التي تتضمن الجثو أو اتخاذ وضعية القرفصاء مدة طويلة — مثل قطف الفراولة أو وضع بلاط الأرضية — إلى تدلي القدم.

ارتداء جبيرة القدم. يمكن أن تضغط الجبائر البلاستيكية التي تطوق الكاحل وتنتهي أسفل الركبة مباشرةً على العصب الشظوي.