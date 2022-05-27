كل ما تريد معرفته عن الجدول الزمنى لتطبيق الإيصال الإلكترونى

كتب هانى الحوتى

حددت وزارة المالية الجدول الزمنى للتطبيق الإلزامى لمنظومة الإيصالات الضريبية الإلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائى؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات فى منافذ بيعها وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة.

ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة عن مراحل تطبيق المنظومة.



س- بداية ما هو الإيصال الإلكترونى؟ ج- يمكن تعريف الإيصال الإلكتروني على أنه مستند ورقي يثبت معاملات بيع السلع أو الخدمات ويكون له مكونات وخصائص محددة يتم إعداده وإرساله واستلامه بمعرفة الممول من خلال المنظومة ومراجعته والتحقق منه لحظيًا من جانب المصلحة.



س- وكيف يتم عمل منظومة الإيصالات الضريبية الإلكترونية؟ ج- منظومة «الإيصالات الضريبية الإلكترونية» ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع «POS» والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات.

وتم توحيد شكل ومحتوى الإيصال الإلكترونى طبقًا للنشاط، وتكويد السلع والخدمات أيضًا، مع إمكانية استعادة بيانات الإيصال إلكترونيًا والتحقق من صحتها باستخدام خاصية «QRcode»، وإنشاء قاعدة بيانات تُسهم في حماية حقوق المستهلكين، لتحفيزهم على طلب الإيصال الضريبي.



س- ما هو الهدف من تطبيق الإيصال الإلكتروني؟ ج- يهدف تطبيق الإيصال الإلكتروني، وهي: زيادة الحصيلة الضريبية والتفوق التشغيلي، تحقيق العدالة الضريبية وحوكمة الالتزام والامتثال الضريبي، الرؤية الشاملة الاقتصادية والتجارية، تحسين الخدمات والإجراءات الضريبية وسهولة تنفيذ الأعمال، المعالجة الرقمية المؤمنة الكاملة لملفات البيع، إجراءات مميكنة استباقية للوصول إلى إقرارات ضريبية تلقائية، القضاء على التقدير الجزافي.



س- كم عدد مراحل التطبيق الإلزامي للإيصال الإلكتروني؟ ج- هناك 5 مراحل لإلزام الممولين والمكلفين بالتسجيل في منظومة الإيصال الإلكتروني، وإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي.

س- متى تبدأ المراحل الأولى من منظومة الإيصال؟ ج- بدأت المرحلة الأولى بالممولين والمكلفين الذين التزموا بتطبيق هذه المنظومة خلال المرحلة التجريبية التي انطلقت منتصف أبريل الماضي، بينما تشمل المرحلة الثانية في الأول من أكتوبر المقبل، إلزام 400 ممول ومكلف يمثلون أنشطة مختلفة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وفقًا للقائمة التي سيتم إعلانها بالصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي، وتشمل المرحلة الثالثة إلزام 2000 ممول ومكلف آخرين منتصف يناير 2023.

وتنقسم المرحلة الإلزامية الرابعة إلى 5 مراحل فرعية تبدأ من منتصف أبريل المقبل، ولمدة عام حسب النشاط، بينما تنقسم المرحلة الإلزامية الخامسة إلى 5 مراحل فرعية تبدأ من منتصف يوليو 2024، ولمدة عام حسب النشاط أيضًا.

س- ما هي الشركات المنضمة للمرحلة الإلزامية الرابعة؟ ج- تتضمن المرحلة الإلزامية الرابعة، الممولين والمكلفين بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي، تتضمن 5 مراحل فرعية، تبدأ أول مرحلة منها منتصف أبريل 2023، وتشمل قطاع الصحة «مجالات بيع الأجهزة والمعدات الطبية، والمستشفيات، والصيدليات»، وقطاع المطاعم السياحية وغير السياحية والفنادق، وتبدأ المرحلة الفرعية الإلزامية الثانية منتصف يوليو 2023، وتتضمن قطاع النقل والانتقالات «تجارة السيارات والمركبات بأنواعها، وخدمات تشغيل معدات النقل الشخصى، وخدمات النقل ومراكز الصيانة وبيع قطع الغيار، وقطاع التعليم «المدارس والجامعات والمراكز التعليمية»، وقطاع المشغولات الذهبية والفضية، وتنطلق المرحلة الفرعية الإلزامية الثالثة منتصف أكتوبر 2023، وتشمل بيع المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات، وبيع الملابس والأقمشة والأحذية، وبيع الأجهزة المعمرة.



س- وما هي المرحلة الفرعية الإلزامية الرابعة؟ ج- تنطلق المرحلة الفرعية الإلزامية الرابعة منتصف يناير 2024، وتتضمن مراكز العناية الشخصية، والأمتعة الشخصية غير الواردة بالمراحل السابقة، وخدمات شركات التأمين، والخدمات الأخرى غير الواردة بالمراحل السابقة، وتجارة الأخشاب والأثاث وأدوات ومعدات الحدائق والسلع والخدمات المستخدمة فى أعمال النظافة، ومراكز صيانتها وما يتعلق بها من أنشطة، وبيع الهواتف المحمولة وخدمات مراكز الاتصالات، وما يرتبط بهذا النشاط من أنشطة فرعية، وتبدأ المرحلة الفرعية الإلزامية الخامسة منتصف 2024، وتشمل بيع الحبوب والخبز واللحوم والأسماك والدواجن والألبان والجبن وغيرها والفواكه والخضروات والسكر وغيرها من المنتجات الغذائية والمشروبات وما يرتبط بها من أنشطة فرعية، والأنشطة والخدمات الثقافية والترفيهية ومبيعات معدات الصوت والصورة والتصوير والسلع الأخرى المستخدمة في هذا النشاط، وخدمات الحدائق والمتنزهات وبيع الصحف والكتب والأدوات الكتابية، وغير ذلك من الأنشطة.

س- وما هي مزايا المنظومة؟ ج- تساعد منظومة «الإيصالات الضريبية الإلكترونية» في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وإمكانية فحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد أيضًا، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وضمان الحقوق فى حالة أي نزاع.

ويسهم انضمام الشركات لمنظومة «الإيصالات الضريبية الإلكترونية»، فى تعزيز مركزها الضريبي، مع زيادة إمكانية تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، ويساعدها أيضًا فى تطوير آليات إصدار الإيصالات، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتسهيل إجراءات المراجعة الداخلية أو الخارجية بالشركات، على نحو يساعدها في إجراء تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد.