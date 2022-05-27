اليوم السابع
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الجمعة، 27 مايو 2022 09:53 ص
أكرم القصاص
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قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتداهم عدة منازل وسط اندلاع مواجهات

الجمعة، 27 مايو 2022 09:27 ص
قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتداهم عدة منازل وسط اندلاع مواجهات قوات الاحتلال ـ أرشيفية
وكالات الأنباء

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اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين، وداهمت عدة منازل وسط اندلاع مواجهات، وكثفت من تواجدها العسكرى فى القرى المحاذية لجدار الفصل العنصرى بالمحافظة.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين وداهمت منازل المواطنين وسط المدينة واستجوبت ساكنيها، حيث عرف منهم: ناصر أبو عبيد، ومحمود العارضة، ما أدى الى اندلاع مواجهات عنيفة في عدة أحياء.

وأشار المصادر إلى أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري، ونصب حواجز عسكرية وكمائن في محيط قرى وبلدات المحافظة خاصة الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري: عرانة، والجلمة، ورمانة، وعانين، والطيبة، وزبوبا، وطورة، وتعنك، ويعبد، وظهر العبد.

 


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