قافلة دعوية للأزهر والأوقاف بالمنيا والإسكندرية بعنوان "أهمية الاستثمار في حياتنا"

كتب على عبد الرحمن

تٌطلق وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الأزهر الشريف ، اليوم الجمعة، قافلة دعوية مشتركة إلى محافظتى المنيا والإسكندرية، تضم كل قافلة 10 علماء"5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف"، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "أهمية الاستثمار في حياتنا".



وتضم القافلة علماء الأزهر والأوقاف على النحو التالي: 1. مديرية أوقاف المنيا ( مدينة المنيا).

1. الشيخ / حسانين عبد الحكم حسانين وكيل وزارة أوقاف المنيا المصطفى - قرية صفط اللبن

2. الشيخ /أبو بكر عبدالله شحاتة مجمع البحوث الإسلامية الرحمة- قرية صفط اللبن

3. الشيخ / بدران فتحي رياض مدير إدارة أوقاف المنيا ضيوف الرحمن- قرية صفط اللبن

4. الشيخ /يحي محمد عيسى موسى مجمع البحوث الإسلامية كامل عطيه- قرية صفط اللبن

5. الشيخ / معاذ صابر بسيوني إمام وخطيب العلم والإيمان- قرية صفط اللبن

6. الشيخ /أحمد علي نصر مجمع البحوث الإسلامية عباد الرحمن- قرية صفط اللبن

7. الشيخ / أحمد محمود أحمد عثمان إمام وخطيب الهداية- قرية طهنا الجبل

8. الشيخ /محمود إسماعيل أحمد مجمع البحوث الإسلامية الإصلاح الزراعي- قرية الحواصلية

9. الشيخ / حسن هاشم حسن إمام وخطيب الفتح- قرية طهنا الجبل

10. الشيخ/ محمود عبدالحميد رضوان مجمع البحوث الإسلامية الهدى والنور- قرية الحواصلية



2. مديرية أوقاف الإسكندرية (مدينة الرمل) 1. الشيخ / سلامة محمود عبد الرازق وكيل وزارة أوقاف الإسكندرية البرنس البحري- الملاحة

2. الشيخ / محمود إبراهيم عبدالرحمن طه مجمع البحوث الإسلامية أسكوت- أسكوت شارع مصطفى كامل

3. الشيخ / حسن محمد حسن مدير إدارة أوقاف الرمل نور الإسلام- خلف شركة الكتان شارع مصطفى كامل

4. الشيخ / فرج محسن محمد غانم مجمع البحوث الإسلامية الشهداء- أرض شاكوس

5. الشيخ / بلال محمد رمضان إمام وخطيب الحاج سالم- دربالة

6. الشيخ / أيمن محمد علي شقطاية مجمع البحوث الإسلامية أبو ذر الغفاري- السيوف

7. الشيخ / يحي فؤاد عبد الحكيم إمام وخطيب سيكلام- سيكلام

8. الشيخ / نعيم كامل عبدالله محمد مجمع البحوث الإسلامية البرنس القبلي- البرنس القبلي

9. الشيخ / محمد سعيد الصاوي إمام وخطيب العمراوي- العماروة

10. الشيخ / محمد غازي حميدة محمد مجمع البحوث الإسلامية الشامي الكبير- عزبة الشامي