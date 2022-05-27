غرق طفلة أثناء السباحة بشاطئ الفيروز بمرسى مطروح

مطروح - حسن مشالي

لقيت طفلة مصرعها غرقا أثناء السباحة بشاطئ الفيروز، فى مدينة مرسى مطروح، وتم انتشال جثتها ونقلها لمستشفى الملك مطروح العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وتبلغ لغرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمطروح عن دخول مستشفى مطروح العام جثة هامدة إثر غرق بشاطئ الفيروز، للطفلة أسماء حسن زوزو " 11 سنة " - تقيم في عمارات المطلقات، بمنطقة الكيلو 7، في مدينة مرسى مطروح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حول التصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويها.

يذكر أن هناك إقبال من المواطنين من المحافظات المختلفة وأهالي مطروح، على الشواطئ للسباحة، على الرغم من عدم بداية المصيف رسميا، وعدم اكتمال التجهيزات، وتوفر الخدمات بالشواطئ، ومن بينها نشر أطقم فرق فرق الإنقاذ، والتى يجري تجهيزها حاليا.