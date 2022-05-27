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غرفة السياحة: رحلات الحج تبدأ من 82 ألف جنيه ولا تزيد عن نصف مليون جنيه

الجمعة، 27 مايو 2022 07:32 م
غرفة السياحة: رحلات الحج تبدأ من 82 ألف جنيه ولا تزيد عن نصف مليون جنيه بيت الله الحرام -أرشيفية
كتب إبراهيم حسان

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قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن تكاليف رحلات فريضة الحج هذا العام تبدأ من 82 ألف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه، وذلك بحسب الإقامة، حيث يختلف كل سعر في الإقامة وتفاصيل الحج.
 
وأضاف فاروق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت عبر قناة dmc، أن رحلات الحج هذا العام تأتي فى ظروف استثنائية، لاسيما وأنها أول رحلة حج بعد جائحة كورونا، "كل شخص أقبل على الحج يمكنه معرفة كافة التفاصيل ونتيجة القرعة، من خلال بوابة الحج الإلكترونية التي من شأنها تسهيل الحج بشكل كبير".
 
وأوضح محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، قرعة الحج هذا العام، ستسفر عن قبول 9200 حاج لتأدية الفريضة، مبينا أن كل شركات السياحة تقدم مميزات وخدمات كبيرة للحجاج وفقا للأسعار المختلفة والتي لا يمكن أن تزيد عن نصف مليون جنيه.

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