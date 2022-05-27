عصابة سرقة المواطنين والسيارات بالجيزة: نستخدم "تروسيكل" لنقل المسروقات

محمود عبد الراضي ـ سليم علي

أسقطت الشرطة عصابة تسرق متعلقات المواطنين والسيارات في العجوزة والدقي بالجيزة، حيث اعترف الجناة باستخدام تروسيكل لوضع المسروقات به والتحرك به في العجوزة والدقي.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطهم فى إرتكاب وقائع السرقة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة قيام (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع السرقات المتنوعة باستخدام تروسيكل مُستأجر مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (الدقى – العجوزة) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (6) وقائع، وأضافوا بتصرفهم فى المسروقات بالبيع لعميلتهم "سيئة النية" (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة الجيزة) أمكن ضبطها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.