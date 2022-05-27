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طهران تتفق مع موسكو على شراء 5 ملايين طن من القمح الروسى

الجمعة، 27 مايو 2022 04:30 ص
طهران تتفق مع موسكو على شراء 5 ملايين طن من القمح الروسى قمح - أرشيفية
وكالات

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قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إن موسكو وطهران اتفقتا على توريد 5 ملايين طن قمح من الجانب الروسي.

ونقلت وكالة YJC عن المسؤول قوله: "في مجال الزراعة، تم الاتفاق على تزويد إيران بخمسة ملايين طن من القمح أو الحبوب".

بالإضافة إلى ذلك، أشار أوجي إلى أن الجانب الإيراني استخدم بالفعل نصف خط الائتمان الذي خصصته موسكو، والذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار.

ووفق الوزير، يبلغ سقف العلاقات التجارية بين إيران وروسيا حاليا 4 مليارات دولار سنويا، وقد تم الاتفاق على زيادتها إلى 40 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أنه "سيتم تطوير هذه الأعمال في مختلف مجالات الطاقة والطرق والصناعة والمعدات الطبية والزراعة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تبقى أكبر مصدر للقمح في العالم.


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