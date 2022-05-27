ضبط 7 أطنان قمح بمخزن غير مرخص و 9 أطنان عسل بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة العميد محمد دومه رئيس مباحث التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط 7 أطنان قمح محلى محظور تداوله خارج منظومة، وتبين أن مالك المخزن غير المرخص جمعهم بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، بالمخالفة للقانون.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجه بشن حملات على الأسواق بالقرى والمدن، لضبط المخالفين، ومنع الاحتكار، موجها بتحرير محاضر للمخالفين وضبط الكميات التى تم حجبها عن التداول، وتحويل المخالفات للنيابات المختصة.

كما تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة العميد محمد دومه، رئيس مباحث التموين، من ضبط 9 طن عسل يشتبه فى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى فى مخزن لتجارة السلع الغذائية وتم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة والتى ستتولى مباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، إخطاراً من العميد محمد دومه، رئيس مباحث التموين يفيد بوجود مخزن للسلع التموينية بإحدى المدن يقوم بتخزين العسل بكميات كبيرة وغير مدون عليها أية بيانات تدل على إنتاجه ومكان الصلاحية.

وتم استئذان النيابة العامة، وتمكنت الحملة التموينية من ضبط 9 طن عسل يشتبه فى صلاحيته للاستهلاك الآدمى وغير مدون عليه آية بيانات، وتم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم أخذ عينات لتحليها، وجارى العرض على النيابة العامة والتى ستتولى مباشرة التحقيق.