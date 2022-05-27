صادرات مصر من الشيكولاتة تتجاوز 11 مليون دولار فى فبراير الماضى.. تفاصيل

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية من الشيكولاتة بشكل طفيف خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الشيكولاته و"محضرات غذائية تحتوى على كاكاو- غير محشوة" بقيمة 11 مليون و159 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 8 ملايين و382 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو مليوني و777 ألف دولار.

وسجلت صادرات مصر من أهم السلع الغذائية نحو 371 مليون و569 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 378 مليون و635 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع طفيف بلغ 7 ملايين و66 ألف دولار، وذلك على الرغم من ارتفاع الصادرات لغالبية بنود السلع ومن بينها صادرات زيت فول الصويا بقيمة بلغت 5 ملايين و949 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 501 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 5 ملايين و448 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا صادرات زيت بذر عباد الشمس وجزيئاته "نصف مكرر" بقيمة 4 ملايين و987 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 701 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 4 ملايين و286 ألف دولار، إلى جانب صادرات مصر من شيكولاته "بشكل كتل أو ألواح لا يتجاوز وزنها 2 كيلو" بقيمة 5 ملايين و77 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 3 ملايين و811 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت مليون و266 ألف دولار.